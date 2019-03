2 dicas essenciais para imobiliarias

Entenda as necessidades do cliente

O consumidor não é visto na tabela como um número ou mais. É importante conhecer o cliente, suas expectativas, problemas e sonhos. Tudo isso afeta a escolha da propriedade e a maneira como o serviço deve ser realizado.

É necessário estabelecer uma relação de confiança – para provar que um agente imobiliário pode resolver seus problemas e ajudá-lo a realizar seu sonho, quer você queira ganhar a casa ou morar em uma determinada parte da cidade.

Portanto, além do estudo da personalidade, é importante ouvir com atenção tudo o que toda pessoa que entra em contato com a sociedade tem a dizer. Serviço personalizado e empático pode ser crucial para fechar um acordo.

Não tome isso pro lado pessoal

Quando entramos em contato com um cliente, especialmente quando se trata de um assunto relevante para a aquisição de propriedade, é natural que as emoções aumentem. No entanto, é importante se livrar da ansiedade e resolver as objeções ou até mesmo a falta de paciência paciente.

No momento do serviço, o empregado representa a empresa e deve agir com o máximo de profissionalismo. Isso torna muito mais fácil colocar-se no calor em situações desfavoráveis.

O atendimento ao cliente é um dos pilares do sucesso de qualquer negócio. Se é um mercado dinâmico e competitivo como a imobiliaria balneario camboriu, essa importância está se intensificando. Proporcionar um bom relacionamento com o consumidor, desde o primeiro contato até o pós-venda, tem um impacto direto nas vendas.

