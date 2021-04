6 dicas para vender sua casa rapidamente e sozinho

Se você está pronto para vender sua casa, pode ter motivos para querer vendê-la

rapidamente – como um novo emprego que começa em uma cidade diferente. Como

você gera interesse em sua casa? Afinal, quanto mais compradores em potencial

você atrair, maiores serão suas chances de vender por um bom preço. Quaisquer que

sejam seus motivos para vender, aqui estão seis maneiras de vender uma casa

rapidamente, mesmo em um mercado lento.

PRINCIPAIS VANTAGENS

• Para vender sua casa rapidamente, tenha um preço competitivo.

Presidente prudente onde encontrar casas a venda

E esteja pronto para baixar o preço se você não tiver ofertas até uma determinada

data.

• Limpe a casa inteira, remova a desordem e esconda itens pessoais para que os

compradores possam se imaginar no espaço.

• Aumente o apelo do meio-fio para causar a primeira impressão certa. Limpe

as teias de aranha, pinte a porta da frente e plante flores.

• Termos de oferta que podem adoçar o negócio para os compradores, como

pagar parte dos custos de fechamento.

Se você quer vender sua casa rapidamente, o primeiro passo é contratar um corretor

de imóveis. A pessoa ideal conhecerá o mercado local e terá um histórico de vendas

que comprova que sabe vender.