A HISTÓRIA DO PILATES

pilates bh

Joseph Pilates era uma criança com asma e muito magro – raquitico. Criou então um método de exercícios que surgiu de sua determinação em fortalecer seu corpo frágil e doentio.

Ele estudou ioga, artes marciais, meditação Zen e exercícios gregos e romanos. Durante a última parte da Primeira Guerra Mundial, Pilates serviu como assistente em um hospital, onde ele começou a mover terapeuticamente os soldados não-ambulatórios. Ele prendeu molas a leitos hospitalares para apoiar os membros do paciente enquanto trabalhava e ele e os médicos notaram que os pacientes pareciam se recuperar mais rapidamente.

Único na época, o método do pilates bh permitia e incentivava o movimento no início do processo de reabilitação, fornecendo assistência necessária. Suas experiências levaram ao desenvolvimento de seu método distintivo de condicionamento físico e mental, que ele trouxe para os Estados Unidos em 1923.

O Pilates tem sido usado para fins de reabilitação cada vez mais nos últimos vinte anos. Embora existam algumas diferenças, em geral, o pilates bh usa uma combinação de aproximadamente 50 exercícios simples e repetitivos para criar esforço muscular.

Defensores deste sistema de exercício afirmam que os exercícios podem ser adaptados para fornecer treinamento de força suave para reabilitação ou um treino vigoroso o suficiente para desafiar atletas experientes.

Os exercícios são projetados para aumentar a força e resistência muscular, bem como a flexibilidade e melhorar a postura e o equilíbrio; os exercícios são relativamente fáceis de iniciar e manter e se encaixam bem com as diretrizes estabelecidas pelo Cirurgião Geral dos EUA e pelo Colégio Americano de Medicina Esportiva.