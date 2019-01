Alguns convidados podem sofrer intolerância ou alergias

buffet infantil bh

Em primeiro lugar certifique se que os buffet infantil bh faz a troca de algum ingrediente na comida, o segundo passo é que um cardápio com a descrição do que tem no prato deve ser informado, até mesmo os temperos usados no preparo.

Se alguns convidados têm alergia ou são vegetarianos, ou se por algum motivo religioso não comem determinada comida, é preciso que a cozinha esteja preparada para fazer as devidas alterações.

Muitas pessoas optam por enviar a seus convidados, antes mesmo da festa, um menu com tudo que será servido com aviso de que se algo lhe causar alergia é melhor avisar com antecedência para que o menu e o buffet infantil bh possa ser organizado de uma forma correta.

O cardápio mais tradicional de festa infantil é uma combinação de salgadinhos com pequenos lanches. Neste cardápio pode ser incluído as comidas com menos gordura e as elaboradas para os convidados com alguma restrição alimentar.

Os refrigerantes também estão presentes no cardápio de festas infantis. No entanto, muitos pais preferem que os filhos tomem sucos, por isso, vale a pena investir também em águas saborizadas e água de coco para agradar todos os paladares.