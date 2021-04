Alguns fogões de cartucho são apenas um pequeno queimador que aparafusa o cartucho de combustível.

O melhor fogareiro eletrico comprar Cherubino

Outros se conectam por uma mangueira ou tubo. O primeiro tem

menos peças e, portanto, é mais leve e menos propenso a

quebrar. Fogões que se conectam por meio de mangueiras ou tubos,

no entanto, não são tão propensos a tombar porque o queimador pode

ficar no chão em vez de em cima do recipiente. Ambos os tipos

geralmente possuem injetores autolimpantes.

Os fogões a cartucho tendem a perder a chama quando está

ventando, portanto, use-os em áreas protegidas ou com um para-

brisa.

Os seguintes tipos de combustível são usados na maioria dos

cartuchos de fogão: Os fogões a gás líquido têm tanques de

combustível recarregáveis e são geralmente mais baratos, mais

ecológicos e de queima mais quente – mesmo em temperaturas abaixo

de zero – do que os fogões de cartucho. Eles tendem a ser mais

difíceis de operar, no entanto, são mais pesados, mais volumosos e

exigem mais limpeza. No entanto, para a produção máxima de calor,

uma chama que resiste a rajadas de vento e uso durante todas as

estações, esses são provavelmente os melhores. Uma grande

vantagem dos fogões a gás líquido é a variedade de combustíveis que

queimam, uma grande vantagem nos países do Terceiro Mundo, onde

os botijões de gás comprimido podem ser difíceis de encontrar.