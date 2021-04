Ao contrário dos humanos, os gatos não agem por maldade.

Hospitais veterinarios no rio de janeiro Hospital Pop Vet

O antropomorfismo é definido como a atribuição de características

humanas a um animal ou objeto. Comumente interpretamos os

sentimentos dos animais com base no que vemos como linguagem

corporal humana e não linguagem corporal de gato.

É natural que façamos isso porque queremos nos relacionar com nossos

gatos e isso pode ajudar a criar laços com os animais, mas também pode

ser prejudicial.

Por exemplo, se um proprietário pensa que seu (s) gato (s) estão indo

para o banheiro fora da caixa de areia por rancor, é mais provável que

ele aborde esse problema de forma negativa, o que agravará o problema

e prejudicará o vínculo com seu gato.

Se eles abordarem as causas reais (estresse, medo, ansiedade,

problema médico), os proprietários abordarão o problema com empatia e

darão ao gato a ajuda de que precisam para resolver o problema.

A melhor abordagem quando você vir seu gato mostrando o abdômen é

manter as mãos afastadas. Se você acariciar seu gato enquanto seu

abdômen está exposto, evite acariciar o abdômen e acariciar seus

ombros, cabeça e queixo, acariciando apenas algumas vezes. Monitore a

linguagem corporal do seu gato e, à primeira vista de agitação ou

excitação excessiva, dê espaço a ele e pare de acariciar. Os sinais

comuns de superexcitação são tremor e chicotadas da cauda, orelhas e

bigodes para trás, pele contraída, cabelo em pé no corpo ou na cauda e

uma aparência fixada.