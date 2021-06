Apartamentos a venda: divida pessoal e pagamento inicial

Pague a dívida pessoal

Os investidores experientes podem acumular dívidas como parte de sua estratégia de

investimento de portfólio , mas a pessoa média deve evitá-la. Se você tem empréstimos

estudantis, contas médicas não pagas ou filhos que irão cursar a faculdade em breve, comprar

um imóvel alugado pode não ser o movimento certo.

Pereira concorda que ser cauteloso é fundamental, dizendo: “Não é necessário pagar dívidas

se o retorno do seu imóvel for maior do que o custo da dívida. Esse é o cálculo que você

precisa fazer.” Pereira sugere ter uma reserva de dinheiro. “Não se coloque em uma posição

em que não tenha dinheiro para pagar sua dívida. Sempre tenha uma margem de segurança.”

Garanta um pagamento inicial

As propriedades de investimento geralmente exigem um pagamento inicial maior do que as

propriedades ocupadas pelo proprietário; eles têm requisitos de aprovação mais rigorosos. Os

3% que você pode ter investido na casa onde mora atualmente não vão funcionar para uma

propriedade de investimento. Você precisará de um adiantamento de pelo menos 20% , visto

que o seguro hipotecário não está disponível para imóveis para locação. Você pode obter o

pagamento inicial por meio de financiamento bancário, como um empréstimo pessoal