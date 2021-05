Apostas esportivas online: lista

Metodos de alavancagem de banca Universo da Aposta

A lista acima aumentará em pouco tempo. Outros quatro estados aprovaram legislação para

oferecer varejo ou apostas esportivas online, mas o lançamento oficial ainda está pendente.

Carolina do Norte: aprovado em julho de 2019.

Washington: aprovado em março de 2020.

Infelizmente, as regras e regulamentos não são uniformes para todos os estados. Certos

estados permitem apostas esportivas no varejo, mas estão se atrasando com o acesso online e

móvel, enquanto alguns que oferecem essas duas opções ainda exigem o registro pessoal.

Além disso, os estados podem divergir sobre o que é permitido e o que não é, como apostas

em esportes universitários . Para as especificações exatas de cada estado, basta clicar no nome

do guia completo.

Apostas desportivas legais por estado

Muitos estados ficaram à frente da curva ao realmente aprovar leis de apostas esportivas

antes da decisão da Suprema Corte. Alguns, incluindo New Jersey e Delaware , lançaram

apostas esportivas antes do início da temporada de futebol de 2018. Vários outros seguiram,

incluindo a Pensilvânia e Indiana . Em 2020, mais de uma dúzia de estados tinham uma

operação legal de apostas esportivas funcionando de alguma forma.