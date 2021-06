Aproveite os recursos da faculdade

Lutar com várias classes, gerenciamento de tempo, escolhas de carreira e navegar em novos

relacionamentos são desafios que as faculdades esperam que os alunos encontrem. Na

verdade, muitas escolas oferecem recursos e organizações anfitriãs para ajudar com esses

desafios.

Dê uma olhada em algumas opções comuns:

Serviços de tutoria : muitas faculdades oferecem alguma forma de tutoria ou serviços de apoio

acadêmico – não tenha medo de usá-los, mesmo que esteja se sentindo um pouco

envergonhado. “Os serviços de tutoria estão em toda parte e não devem ser considerados

fracos. Usa-os!” diz Erin Goodnow, fundadora e CEO da Going Ivy . Esses serviços podem

ajudar em qualquer coisa, desde aprender como fazer anotações até explicar como usar o

Teorema de Pitágoras.

Centros de carreira : Esses centros são perfeitos para garantir que seus estudos e atividades

extracurriculares ajudem a conseguir um emprego ou a melhorar suas qualificações para

ganhar uma promoção em um emprego que você já possui.

Ex-alunos ou redes de alunos : você não é o primeiro aluno a ficar para trás na faculdade. Os

ex-alunos dessas redes geralmente estão ansiosos para ajudar os alunos atuais, e entrar em

contato com os graduados ou outros alunos atuais que enfrentaram desafios semelhantes

pode oferecer uma perspectiva. Faculdade design grafico