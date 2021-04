As bombas de calor não servem apenas para aquecer e arrefecer a sua casa

Também constituem um excelente sistema de aquecimento de

água. Aquecedores de água com bomba de calor não geram calor

diretamente; em vez disso, eles usam eletricidade para transferir calor do ar

para o tanque de água, o que significa que são mais eficientes em termos

de energia do que os aquecedores de água convencionais. A bomba opera

como uma geladeira reversa, puxando o calor da área circundante para um

tanque.

Você pode comprar um aquecedor de água com bomba de calor autônomo

ou pode combinar seu sistema de aquecimento de água com seu sistema

de aquecimento e resfriamento por meio de uma bomba de calor de fonte

de ar. Embora os custos iniciais sejam mais altos do que um tanque de

armazenamento tradicional, os aquecedores de água com bomba de calor

podem ser mais econômicos a longo prazo.

Para minimizar a perda de calor, procure um ENERGY STAR ®

tanque

certificado, que tem melhor isolamento e armadilhas de calor embutidas. Se

você tem um aquecedor de água com aquecimento elétrico, também pode

investir em um cobertor isolado que envolve o tanque de água para reduzir

a perda de calor (observe que, por razões de segurança, esses cobertores

não devem ser usados em tanques de água com aquecimento a gás). Ebulidor barato comprar