Atendimento personalizado também pela internet

Antigamente para se montar uma imobiliária, bastava apenas ter conhecimento em imóveis, algumas leis e pronto.

Mais hoje em dia é bem diferente, as imobiliárias do Brasil contratam, além de seus funcionários normais, o corretor de imóvel e advogados, eles contratam também um profissional que seja capaz de tomar conta da imobiliária na internet, isso mesmo, alguém que fique somente a disposição de clientes virtuais.

Se uma imobiliária está disposta a entrar no mercado virtual, ela precisa ter disponibilidade para atender os clientes, até porque a concorrência é grande.

Uma boa opção é a imobiliária ter uma pagina no Facebook e fazer a sua divulgação por lá que é de graça. Entretanto, se sua imobiliária quer fazer a diferença, não basta manter uma página em redes sociais sem ter o profissionalismo de um site com todas as informações dos imóveis disponíveis, se você não tem estrutura para atender as dúvidas do cliente, sua empresa já sai perdendo, pois quando um cliente se dispõe a comprar um imóvel, ele quer saber se a empresa possui financiamento, quais as condições que a imobiliária oferece, quais as documentações, entre outras perguntas. E se isso não for esclarecido a tempo a imobiliária poderá perder a venda.