Brincadeiras de festas para os dias chuvosos com buffet infantil bh

buffet infantil bh

Você pode escolher a comida, os amigos, o local e as decorações – mas não importa quanto esforço você dedique ao buffet infantil bh do seu filho, a única coisa que você não pode controlar é o clima e a chuva no dia de festa do seu filho.

Tudo o que você precisa é de uma lista de jogos e uma boa música. Stephanie Lee-Harper tem dirigido seu negócio de entretenimento de festas de aniversário de crianças muito popular há vários anos. Ela reconhece que os dias chuvosos podem ser um pouco mais desafiadores, mas assegura aos pais que há muitas maneiras de manter as crianças entretidas.”Certifique-se de ter um estoque de adesivos extras ou bolhas – algo para usar como prêmios de jogos”, diz ela. “Você precisará de um pouco de energia e entusiasmo e de um espaço para jogar alguns jogos”.

Mesmo que eles estejam dentro de casa, as crianças ainda precisarão se exercitar, então a música e os jogos baseados em atividades serão populares. Alguns dos jogos de dia chuvoso sugeridos por Steph incluem o seguinte:

Dança Congelante: Este é um ótimo jogo musical onde as crianças dançam ao redor da sala e param de repente quando você faz uma pausa na música. O mais lento a parar é eliminado e o jogo continua até que haja apenas um vencedor. Uma variação deste jogo é “bob down” (onde as crianças têm que se sentar rapidamente no chão).

Siga o líder: Outro grande jogo musical, onde você dança e as crianças te copiam. Você pode então escolher a melhor copiadora para se encarregar de liderar os movimentos de dança e trabalhar ao redor do grupo. “Você pode precisar voltar no controle a cada minuto ou mais para mostrar-lhes alguns movimentos diferentes”, diz Steph. “Caso contrário, eles podem acabar pulando no local!”

Passe o balão: coloque as crianças em um círculo e faça com que elas passem um balão um para o outro usando apenas os joelhos (ou cotovelos). Você pode marcar o tempo deles para decidir quem é o mais rápido, ou simplesmente chamá-los de “fora” se eles desistirem.

Sussurros chineses: todos se sentam em círculo e os pais começam o sussurro. As crianças adoram ver como a mensagem muda – e quanto mais tola a mensagem (“Batman tem pés fedorentos”, por exemplo) mais elas irão dar risada.

Cabeças para baixo: Sentado em um círculo com as cabeças para baixo e os olhos fechados, você escolhe uma criança para rastejar e tocar suavemente uma pessoa nas costas. Todos dizem para abrir os olhos e a criança que foi tocada deve tentar adivinhar qual outra criança os tocou. Se eles acertarem, os filhos trocam de lugar, se não as crianças têm outra chance. “Talvez funcione melhor para crianças com seis anos ou mais.”

Há muitos outros jogos, como charadas, piadas e mimicas. Então, com um pouco de entusiasmo, alguma música e muita energia, seus filhos terão uma bela festa, não importa o tempo ruim, além de poder se deliciar com um buffet infantil bh.