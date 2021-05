Cada pessoa aprende em um ritmo diferente e a chave é poder aproveitar a viagem.

Na Music and Play, acreditamos que a educação musical de qualidade pode, e deve, ser

divertida! Quando seu filho está pronto para começar a aprender

música, é uma decisão emocionante. Como pai, você já deve

conhecer os muitos benefícios do estudo da música para

desenvolver habilidades e vai querer que essa jornada comece

com uma nota positiva (por assim dizer!). Ajudar seu filho a

escolher o primeiro instrumento musical certo ajudará a tornar

essa experiência divertida e recompensador.

No Winchester Stage Music Center, estamos sempre dispostos a

ajudar as crianças e suas famílias a escolher o instrumento mais

adequado. Aqui, forneceremos alguns fatores a serem

considerados quando seu filho considerar suas opções. A idade

de uma criança é provavelmente o melhor lugar para começar

quando você decide selecionar seu primeiro instrumento musical

e começar as aulas. Frequentemente, é melhor começar com

os instrumentos musicais tradicionais por razões de

tamanho e facilidade de aprendizado dos fundamentos.

“Crianças com menos de sete anos geralmente não sabem o que

querem, então eu, como profissional, recomendo aulas de piano

ou violino”, diz Rose Bogossian, proprietária do Winchester

ou violino", diz Rose Bogossian, proprietária do Winchester

Stage Music Center e uma de nossas professoras de piano.