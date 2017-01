Cardápio variado no buffet infantil

Cardápio variado é uma ótima opção para agradar todos os convidados da festa no buffet infantil

Por mais que o buffet infantil moema ou qualquer outro buffet se encarregue de fazer tudo, alguns cuidados são importantes de serem analisados, pois as festas infantis exigem atenção e muito trabalho.

O buffet infantil é o grande responsável por saber a quantidade de comida que irá servir para os convidados, pois o contratante fornecerá uma lista com a quantidade de convidados. A questão do horário da festa no buffet infantil é que influencia na hora de montar o cardápio, pois o que é servido na hora do almoço é bem diferente do que é servido no jantar.

buffet infantil moema

A opção de comida é uma boa dica para satisfazer todos os convidados da festa no buffet infantil. Além de refrigerante, é importante servir sucos para as crianças e não apenas salgados fritos, mas salgados assados também, pois alguns pais podem não querer que os filhos comam apenas fritura e uma opção de salada e massa para os adultos.