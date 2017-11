Carros mais velozes do Brasil

Até há alguns canos atrás, era raro encontrar carros que ultrapassassem a marca dos 190 Km/h, mas com o desenvolvimento da indústria e a chegada de novos fabricantes vem mudando esse cenário.

O primeiro carro da lista e o mais veloz a circular pelas ruas brasileiras é o Nissan GT-R que pode ser comprado em lojas especializadas em carros Maringá importados. O modelo chega a 100 Km/h em 3,6 segundos atingindo a velocidade de 382 Km/h. Este carro de montadora japonesa sai por R$430 mil. Este valor é considerado bom, já que atinge a mesma velocidade que uma Ferrari 458 que custa R$1,5 milhão.

O segundo lugar é da BMW 320i Active Flex, atingindo a velocidade de 235 Km/h, equipado com propulsor 2.0 de 184 cavalos de potência. O sedã da série é o primeiro a ser montado no Brasil e atingiu o título de mais veloz nacional.

Em seguida temos o Fiat Bravo 1.4 T-Jet que atinge a marca de 206 Km/h, equipado com motor turbo 1.4 de 152 cavalos. É o melhor colocado da marca italiana, ficando sempre no topo da lista dos carros em Maringá nacionais mais velozes.

O ultimo colocado da nossa lista é a BMW X1 com 205 Km/h equipada com o mesmo conjunto mecânico dos modelos da série 3. Este modelo já é fabricado no Brasil desde novembro.