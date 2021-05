Casas para alugar :o novo sonho realizado

Veja aqui

Principais motivos pelos quais mais pessoas estão optando por alugar em vez de comprar uma

casa

A popularidade de morar em um apartamento continua a aumentar, e não apenas como uma

opção temporária.

De acordo com a pesquisa imobiliária de 2019 da Freddie Mac, quase 40 por cento dos

locatários relatam que provavelmente nunca possuirão uma casa – contra 23 por cento há dois

anos – e 80 por cento dizem que alugar é a melhor opção para seu estilo de vida atual.

Uma gama de grupos de idade, desde a geração Z que acabou de entrar no mercado de

trabalho até os baby boomers que se aproximam da aposentadoria – até mesmo pessoas de

alta renda que podem pagar uma casa própria – estão optando pelo aluguel.

Aqui está o motivo:

O novo sonho americano

Por anos, muitos americanos consideraram a casa própria uma parte essencial do sonho

americano. Mas o crescente endividamento estudantil, uma força de trabalho cada vez mais

transitória e a eliminação do crédito fiscal do governo para o comprador de uma casa própria

em 2010 provocaram uma mudança na percepção geral do aluguel.