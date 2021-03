Casas pré-fabricadas precisam de bons empreiteiros, sem exceções

Viamao comprar casas pré fabricadas

Casas modulares são construídas em fábricas climatizadas e chegam ao canteiro de obras local

quase concluídas. A palavra-chave é “quase”. Você precisa de empreiteiros com experiência

em construção de casas modulares para lidar com o trabalho local. Há muito menos trabalho

necessário quando comparado com casas construídas, mas ainda há trabalho crítico que é

necessário. Esse trabalho crítico não é algo que deva ser tentado pela pessoa comum do tipo

faça você mesmo. Mesmo especialistas em DIY deveriam ter pessoas com experiência nos

problemas exclusivos de casas modulares.

Antes de nos anteciparmos, não esqueçamos que, mesmo antes de os módulos residenciais

serem entregues no canteiro de obras local, você precisa prepará-los. O terreno precisa ser

devidamente nivelado para que a água da chuva desça para longe de casa, assim como uma

fundação permanente precisa ser construída. É duvidoso que o guerreiro de fim de semana DIY

mais experiente tenha o equipamento para construir adequadamente uma fundação

permanente para uma casa em tamanho real. Este é um bom momento para mencionar um

dos requisitos exclusivos das casas modulares. Uma vez que são construídos em seções

grandes e longas, a fundação precisa ser extremamente plana. Se a fundação estiver desviada

em uma polegada, os módulos não se encaixarão corretamente na fundação.