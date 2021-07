Casas pré-fabricadas :Sistemas de construção Blue Sky

1733 Royal Palm Court, Palm Springs, CA 92262-2909

Veja nesse texto os sistemas construção Blue Sky de casas pré -fabricadas .

Este construtor de casas pré-fabricadas desenvolveu seu próprio sistema de parede

patenteado que dá aos arquitetos flexibilidade ao projetar casas pré-fabricadas e modulares

grandes e sofisticadas. O sistema de parede construído na fábrica é uma estrutura de

momento bidirecional aparafusada feita de aço galvanizado de alta resistência e componentes

de aço estrutural moldados a frio. A empresa diz que seu sistema de parede oferece alguns dos

mais altos níveis de desempenho térmico da indústria, junto com dimensionalidade garantida,

instalação de baixo custo e uma longa vida útil sem manutenção. O sistema centrado no design

também oferece um perfil de telhado mais fino do que a estrutura de madeira.

A empresa trabalhou com arquitetos premiados e internacionalmente conhecidos, como Erez

Russo Architect, Ferrier Architecture Studio, Jim Jennings Architecture e o2 Architecture. O

trabalho da empresa foi publicado na San Francisco Cottages & Gardens, na Architectural

Record, na Sunset Magazine e em outros lugares. São Paulo casas pré fabricadas vendas