Combustíveis para seu motor de popa

Use também combustível novo de um fornecedor de gás que vende muito,

por isso não é armazenado em tanques subterrâneos comerciais por muito

tempo. E os proprietários de barcos com motor de popa devem usar

combustível que não seja etanol.

“Combustível sem etanol é consideravelmente mais caro do que o gás

padrão aprimorado com etanol encontrado na maioria das estações de

serviço”, diz Ed Rodgers, um técnico certificado da Yamaha para o Marine

Max de Jacksonville em Arlington. “Mas, a longo prazo, o combustível

não-etanol mais caro é mais barato para o proprietário de um barco do

que se ele usasse combustível com etanol. Isso ocorre porque o gás etanol

degrada as tubulações e tanques de combustível dos barcos e produz

condensação e umidade nos tanques dos barcos.

“O gás normal de hoje tem 10% de etanol, o que é ruim o suficiente para

motores de popa. Mas o governo federal está determinando que 15 por

cento do etanol combustível seja o padrão no futuro próximo, e isso é uma

sentença de morte para motores de popa. ”

Se um proprietário deve usar etanol como combustível, Rodgers diz que o

uso de aditivos de combustível é fundamental para uma navegação sem

problemas. Todos os fabricantes de motores vendem aditivos para

combustível, e faz sentido usar os produzidos pela empresa que fez o seu

motor, principalmente se o motor estiver na garantia. Vários aditivos de

reposição também estão disponíveis, e todos são bons para impedir a

degradação do sistema de combustível de barco devido ao etanol.