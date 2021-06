Como é a faculdade em termos de atividades extracurriculares?

A melhor coisa sobre as atividades extracurriculares da faculdade é que os alunos podem

escolher em quais estão envolvidos. Assim como no ensino médio, as atividades

extracurriculares da faculdade são clubes, organizações e atividades das quais você pode

participar fora da sala de aula.

É comum que estudantes universitários escolham atividades extracurriculares com base em

seus hobbies, valores, crenças ou desejo de fazer parte de uma comunidade. O principal

objetivo dessas atividades, clubes e organizações é ajudar os alunos a se conectarem com

outras pessoas que tenham interesses ou objetivos comuns e apóiem-se mutuamente durante

a experiência da faculdade.

Lembre-se de que algumas atividades extracurriculares universitárias são mais intensas do que

outras. Estamos falando de atividades extracurriculares que exigem muito do seu tempo fora

da classe, hospedam muitas atividades de envolvimento obrigatório e incentivam fortemente

os participantes a moldar sua identidade universitária em torno de seu envolvimento nessas

atividades extracurriculares. Três exemplos de atividades extracurriculares de alta intensidade

são fraternidades e irmandades, ROTC e governo estudantil. Se você quiser se envolver em

organizações como essas, precisará ser extremamente cuidadoso na construção de sua

programação de cursos e em manter-se em dia com seus estudos.

Mas “alta intensidade” não significa ruim! Muitos alunos descobrem que prosperam em

atividades extracurriculares baseadas na consistência, responsabilidade e altas expectativas.

Na maioria das vezes, também, essas atividades extracurriculares fazem com que os alunos se

sintam realmente parte de algo e fornecem um sistema de apoio estreito de colegas para

confiar durante a faculdade e depois. Ciencias contabeis preço da faculdade