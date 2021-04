Como escolher um corretor de investimentos em terras

Decidir diversificar seu portfólio com investimentos em terrenos é uma decisão sábia. No

entanto, dirigir pela cidade e pelo campo, procurar terrenos à venda e ligar para o número que

consta na placa para comprar o imóvel não é o caminho a percorrer. Você precisa trabalhar

com um corretor de imóveis, alguém que entenda tudo sobre o processo de compra e venda,

alguém que possa orientá-lo em possíveis investimentos.

Por que você precisa de um especialista em terrenos

A sua corretora imobiliária média não será capaz de lhe oferecer muita ajuda. Eles lidam

principalmente com transações imobiliárias residenciais e talvez algumas comerciais

também. Mesmo assim, eles não são educados e treinados para lidar com outros tipos de

terreno, como terrenos baldios, terrenos de uso especial ou terrenos de desenvolvimento

futuro. Eles se especializam na compra e venda de casas e estão a par do mercado de imóveis

residenciais. Mas a terra é uma coisa totalmente diferente. Embora um corretor de imóveis

normal possa oferecer alguma assistência geral.

Dicas para selecionar uma corretora de terras

Agora que você limitou seus corretores em potencial àqueles que se especializam em terrenos,

você precisará de critérios adicionais para ajudá-lo a encontrar o corretor certo para seus

interesses. Gramado os melhores terrenos a venda