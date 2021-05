Comprar ou vender um apartamento no inverno: o que você precisa saber

Ninguém compra ou vende um apartamento no inverno. Direito? Errado! Na verdade, se você

checar os números, descobrirá que boa parte das compras de apartamentos ocorre durante os

meses mais frios do ano. Além disso, muitas regiões do sul não são tão afetadas pela mudança

das estações. Mas mesmo que você more no Norte, os apartamentos ainda estão sendo

compradas e vendidas, apesar das estradas geladas e dos telhados cobertos de neve.

Para nós, nerds, que querem as estatísticas, mais de um milhão de apartamentos foram

vendidas nos EUA no inverno passado (1,086 milhões, para ser exato, de dezembro de 2019 a

fevereiro de 2020). Claro, mais de meio milhão a mais do que isso foi vendido nos meses de

verão de 2020. 1 Mas ainda assim, a quantidade de apartamentos que são compradas e

vendidas no inverno não é desprezível.

Portanto, se você está se perguntando se deve adiar a compra ou venda de um apartamento

até a primavera, por que esperar? Você pode se surpreender ao saber que, na verdade, há

vantagens em comprar ou vender enquanto Jack Frost está mordiscando seu nariz.

Quais são as vantagens? Você está prestes a descobrir! Venda de apartamentos em gramado