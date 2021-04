Compreenda as desvantagens do inventário.

O tribunal de sucessões serve para estabelecer a validade de um testamento e

processar a liquidação de dívidas e a distribuição de ativos, investimentos,

interesses comerciais e propriedades para o falecido. O inventário varia de

estado para estado, mas cada estado tem inventário e os especialistas

concordam que ajudar sua família a evitar tantos custos e atrasos nesse

processo quanto possível é o melhor caminho a seguir.

Em primeiro lugar, o inventário é caro e imediatamente desvaloriza uma

propriedade. Boren-Coleman Sexton estima que, dependendo do estado, o

inventário custará cerca de 5% dos bens do falecido – em um patrimônio de

US $ 1 milhão, o que representa cerca de US $ 50.000 em despesas.

Em segundo lugar, o inventário pode levar anos para ser concluído,

dependendo das circunstâncias familiares.

Finalmente, o que acontece no inventário é um assunto público. Isso significa

que qualquer pessoa na rua pode folhear a documentação que descreve todos

os seus ativos e finanças, incluindo dívidas pendentes e os nomes daqueles

que herdarão seus ativos.

Um plano de herança baseado em testamento será apresentado ao tribunal de

sucessões; no entanto, seu plano de propriedade pode ser privado com a

criação de um trust vital revogável (pode haver outras opções de privacidade

dependendo do seu estado), o que permite que você nomeie um administrador

para lidar com suas dívidas e ativos caso você se torne incapacitado ou morra. As melhores imobiliarias em curitiba