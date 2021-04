Configure a tutela para os dependentes e trusts

Você precisará nomear um tutor para cuidar de todos os dependentes, como

um menor ou uma pessoa de quem você cuida com necessidades especiais (se

não o fizer, um juiz indicará um para você).

Certifique-se de falar com o seu tutor escolhido com antecedência para obter o

consentimento dele. Mas lembre-se de que ele ou ela não precisa ser a pessoa

que gerencia o dinheiro que sobra para o benefício de seu filho.

Outra coisa a considerar: nomear um casal como co-tutores pode ser

complicado se o casal se divorciar.

Converse com seu advogado de

planejamento imobiliário sobre como se preparar para essa circunstância.

Pense em um fideicomisso como um contêiner projetado para guardar

dinheiro para seus herdeiros. Você decide o que colocará no fundo, quem

receberá o quê e como isso será distribuído.

Uma relação de confiança devidamente estruturada pode ajudar a garantir que

seu plano seja executado exatamente da maneira que você pretendia.

Certifique-se de trabalhar com um advogado especializado em planejamento

imobiliário e fundos fiduciários.