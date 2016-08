Critérios usados pelo corretor da imobiliária Bauru na hora de avaliar um imóvel

As pessoas que estão vendendo um imóvel ou comprando tendem a ficar meio preocupadas com o preço que irão receber ou que terão que pagar pelo imóvel. Para evitar que essa dúvida surja, o ideal é contratar o corretor da imobiliária Bauru, pois ele está apto a realizar uma avaliação ideal do imóvel.

A localização da casa ou do apartamento imoveis bauru é o primeiro item a ser observado pelo corretor da imobiliária Bauru na hora de avaliar o imóvel e isso não está restrito apenas ao bairro, mas a infraestrutura que compõe o local com padarias e escolas.

O posicionamento do apartamento em relação ao sol e, ainda, a altura que o apartamento está localizado no prédio também são fatores que pesam durante a avaliação realizada pelo corretor da imobiliária Bauru.

O estado de conservação do imóvel e o acabamento dele são avaliados em segundo lugar pelo corretor da imobiliária Bauru. A idade do imóvel é levada em consideração, e o acabamento da fachada também interferem no preço.

É fato que os imóveis que estão mais bem conservados causam uma melhor impressão e por esse motivo o corretor da imobiliária Bauru avaliará com um maior valor de venda.