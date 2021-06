Departamento do escritório de contabilidade

Veja aqui

Quer queiramos ou não, o departamento de contabilidade, a posição do controlador e até

mesmo o CFO são partes do ambiente de negócios que não irão a lugar nenhum tão cedo.

Essa é uma ótima notícia para quem trabalha na área contábil. No entanto, muitos executivos

podem às vezes discordar até mesmo das pessoas que contrataram pessoalmente para esse

cargo. Afinal, manter o dinheiro rastreado e protegido pode, às vezes, desacelerar as compras

de missão crítica, e processos contábeis mal projetados causaram a morte de mais de uma

empresa.

Uma vez que a equipe de contabilidade e suas funções certamente vieram para ficar,

decidimos apresentar uma dica para, pelo menos, tornar o departamento de contabilidade

mais eficiente, mais produtivo e mais propício ao sucesso de toda a empresa.

Aproveite a oportunidade.

Este é um grande erro cometido por muitos departamentos de contabilidade. A maior parte do

trabalho de um departamento de contabilidade é cíclico, recorrente ou, pelo menos,

previsível. Isso forma a mentalidade de trabalhar em um caminho existente sem nunca

desafiar, levando a oportunidades perdidas de melhoria e redução de custos no departamento

(a falta de sentido de fazer algo “só porque sempre foi feito dessa forma e o negócio funciona

bem” é evidente nesta mentalidade).