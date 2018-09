Dicas de como e quando devemos calibrar os pneus

lojas de pneus em curitiba

Quase a metade dos carros brasileiros roda com a calibragem fora dos padrões e limites indicados pelos fabricantes e cerca de 20% deles podem ser considerados como perigosos.

Quando descalibrado, cada pneu perde quase 8.500km de vida útil. Por exemplo, um carro popular possui pneus em curitiba que custam em média R$900,00 o jogo, ou seja, a troca dos mesmos será mais freqüente e os gastos maiores.

Saber quando e como calibrar adequadamente os pneus em curitiba de seu carro, pode impedir esse desgaste.

O primeiro passo é saber as medidas adequadas para seu tipo de pneu. Basicamente são dois tipos, um usado para a cidade e outro para estradas. As especificações estão descritas na porta do motorista, na tampa do tanque e no manual do carro.

É importante que a calibragem seja feita quando os pneus ainda estiverem frios, as partículas de ar estarão mais estáveis e ao calibrá-lo frio, as oscilações serão menores e a calibragem será mais eficaz.

Hoje em dia, há aplicativos de celular que medem a pressão dos pneus através de sinais emitidos pelos sensores de alguns carros mais modernos. Esse sistema facilita muito a vida dos motoristas.