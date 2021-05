Dicas para retirar a cutícula de modo eficiente

Cutícula é a principal responsável pela beleza das unhas, se a cutícula for bonita,

todas as unhas serão bonitas e de nada ainda escolher um lindo esmalte, se a pele

da cutícula for retirada de maneira errada.

Além da hidratação das cutículas, elas precisam ser retiradas com técnica, pois isso

deixará o acabamento bonito e se o alicate for usado de maneira errônea, o mau

uso acarretará em inflamações, ferimentos e infecções tanto nas mais quanto nos

pés.

Para que as cutículas permaneçam hidratadas, o primeiro passo é usar o óleo

secante logo após as unhas receberem o esmalte, porque assim o óleo deixará

tanto as unhas quanto a pele toda hidratada.

Algumas pessoas costumam retirar toda a pele, porém a cutícula serve para

promover a proteção da unha e então ela não deve ser retirada, mas empurrada

para os cantos e só o que sobrar é que deve ser retirado.

Para efetuar a remoção das cutículas de modo eficaz, as mulheres precisarão de

creme emoliente, água, espátula, alicate de unha e pó hemostático.