Eles agem pelo pó formando uma crosta que abafa o fogo e impede que ele se espalhe.

As desvantagens são que o pó não penetra nos materiais e não tem um efeito de

resfriamento eficaz no fogo, o que pode resultar no reacendimento do fogo. O pó é

perigoso se inalado, por isso devem ser usados em áreas bem ventiladas e não são

adequados para escritórios e instalações domésticas. O pó danifica estofados,

máquinas, etc. e precisa de muita limpeza após o uso. Eles não podem ser usados em

fogos de frigideira (Classe F).

Eles são geralmente baratos e potentes e vêm nos tamanhos de 1, 2, 4, 6 e 9 kg. Um

modelo de 1 kg pode custar apenas £ 15, enquanto 9 kg custará cerca de £ 35.

Estes contêm apenas gás dióxido de carbono pressurizado e, portanto, não deixam

resíduos. São adequados para uso em incêndios envolvendo a queima de líquidos

(Classe B), e incêndios elétricos, como de grandes equipamentos de informática, por

isso são práticos em escritórios. O CO2 atua sufocando o fogo e não causa danos aos

itens elétricos ou causa curto-circuito no sistema.