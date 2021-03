Embora existam algumas variantes de extensões de cabelo sintéticas que podem resistir a uma grande quantidade de calor, elas custam muito dinheiro.

Aplique loiro platinado

De modo geral, se o seu ponto de interesse é algo que lhe dá uma aparência natural,

juntamente com um estilo fácil e melhor resistência ao calor, você deve sempre optar por

extensões de cabelo humano. Mas caso seu orçamento não corresponda aos preços do

cabelo humano, você pode escolher extensões sintéticas. Se me permite perguntar, ao

menos sabe a cor do seu cabelo? Na maioria das vezes, muitas mulheres optam por

comprar extensões de cabelo sem primeiro determinar a cor do

cabelo. Consequentemente, acabam recebendo extensões que não combinam com a cor

do cabelo e, no final, criam um descompasso entre o cabelo natural e a extensão

fixa. Deixar de determinar a cor do cabelo com precisão antes de comprar a extensão de

cabelo resultará em uma aparência irregular e inconsistente.

Para determinar a cor do seu cabelo, visite qualquer salão de beleza local ou loja perto de

você e obtenha uma amostra de cabelo. Usando esta amostra, você poderá determinar

com precisão a cor do seu cabelo. E com a cor determinada, você pode comprar uma

extensão que combina muito com a cor do seu cabelo.