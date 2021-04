Embora os extintores sejam importantes, eles fornecem apenas alguns segundos de descarga para extinguir totalmente o incêndio.

Confira agora

Carregar uma pequena mangueira de um sistema de sprinklers próximo pode melhorar

muito a proteção durante uma falha do sprinkler ou ajudar a fornecer controle imediato

para um incêndio incipiente iniciado por trabalho a quente. Embora a maioria dos

representantes de seguro e controle de perdas geralmente permita a remoção de

mangueiras para uso pelo ocupante, é para esses tipos de situações que eles geralmente

preferem que as mangueiras permaneçam em serviço e com manutenção adequada.

Como com qualquer requisito de manutenção, o objetivo da inspeção e teste de pequenas

mangueiras é garantir que operem de forma confiável e adequada quando solicitadas, o

que é ainda mais crítico para equipamentos de resposta a emergências. Há uma dimensão

adicional a essa preocupação de segurança com mangueiras de incêndio, pois operam sob

pressão e uma quebra em uma mangueira gasta e sem manutenção pode fazer com que

uma parte da mangueira gire descontroladamente, possivelmente causando ferimentos

graves. A inspeção anual envolve pouco mais do que desmontar, inspecionar visualmente

e recolocar as mangueiras. Nenhuma licença ou treinamento especial é necessário para

esta inspeção e ela pode ser concluída internamente em menos de 30 minutos por

mangueira.