Encontrar a faculdade certa para você requer um pouco de introspecção

Mas você pode relaxar (um pouco), porque aqui está a verdade: provavelmente

existem muitas faculdades onde você será feliz e terá sucesso. E encontrá-los não é tão

difícil quanto parece. Claro, se você for como a maioria dos alunos do ensino

médio que está procurando uma faculdade , você deseja entrar na

melhor escola para você. Mas muitas vezes “melhor” significa “mais

seletivo”, em vez de um lugar onde você realmente prosperará acadêmica

e socialmente.

Encontrar faculdades que se encaixem em você pode significar rejeitar a

sabedoria convencional do que é uma escola “boa” ou uma escola popular

ou uma escola de validação. Isso pode significar desconsiderar coisas

como se seus pais frequentaram ou não, se é uma escola da Ivy League,

se é uma escola estadual, etc. Também ajuda se você pode deixar de lado

quaisquer preocupações financeiras ou julgamentos de acessibilidade por

um momento (nós ‘ vou chegar a isso). Em vez disso, tente sentir a

personalidade da faculdade e como ela se relaciona com quem você é e

com o que deseja.