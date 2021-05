Então, quando você não estiver tão dolorido após os treinos, talvez aumente a frequência para 3-4 sessões por semana.

Instrutor especializado de crossfit Strong Blocks

Mas tente realmente ouvir o seu corpo – se você tiver mais dores do que

dores musculares, ou se sentir realmente fatigado, leve isso a sério e tire

uma semana de folga, com longas caminhadas e massagens incluídas ”.

Procure um CrossFit Box que incorpore o treinamento de força em

movimentos básicos como agachamento, levantamento terra e limpeza

para deixar seus membros mais fortes.

Você encontrará caixas que se concentram apenas em fazer um

aquecimento e depois no WOD. Isso não construirá a base de força

de que seus membros precisam para avançar nas sessões. E, quanto mais

forte você for, menos sujeito a lesões. Após o treino, você tem uma janela

de 20 minutos para levar seu corpo de um estado catabólico sem

carboidratos para um estado anabólico rico em proteínas. Tomar uma

bebida protéica logo após o treino é uma ideia inteligente .

Se você não tiver um, invista em uma garrafa liquidificadora para que

você possa misturar o seu shake de proteína manualmente no

vestiário. Se você puder encontrar uma fórmula de proteína que inclua

aminoácidos da cadeia ramificada, glutamina e creatina, melhor ainda.

Alguns de seus treinos durarão apenas 3 ou 4 minutos.