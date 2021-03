Então, você está pensando em abrir uma empresa de contabilidade?

Melhores escritorios de contabilidade de curitiba Falavinha

Isso é ótimo. Sem dúvida, você tem muitas perguntas sobre como

abrir uma nova empresa e começar com o pé direito.

A Thomson Reuters conversou com alguns de nossos especialistas do

setor para obter respostas às grandes perguntas que você possa ter.

Aqui está o que eles nos disseram.

Começar uma firma de contabilidade é como abrir qualquer pequena

empresa – requer muito trabalho. No entanto, a indústria e as firmas de

consultoria listam as firmas de contabilidade como uma das pequenas

empresas mais lucrativas que uma pessoa pode começar agora.

Aqui estão algumas questões a serem consideradas ao iniciar uma

empresa:

 Você quer ser uma engrenagem na máquina ou possuir uma

empresa? Francamente, não existe uma resposta errada para

esta pergunta, mas sim uma preferência. No entanto, sair por

conta própria traz um benefício significativo: você está obtendo o

lucro da empresa, não apenas o seu salário. Você vai de

funcionário a proprietário.

 Qual é o meu objetivo comercial? Embora talvez um pouco

esotérico, definir o propósito do seu negócio é crucial. Por que

estou fazendo isto? Qual é o meu objetivo por trás disso? Não é

apenas um exercício filosófico. Saber por que você está abrindo

uma empresa pode ajudá-lo a definir seu mercado-alvo, seja

ajudando pequenas empresas, imóveis ou outra área de serviço.