Fabricação de casas pré-fabricadas

Até agora, temos um construtor experiente que é um superstar no atendimento ao

cliente. Agora é hora de descobrir mais sobre a casa real e o fabricante que irá construí-

la. Cada fabricante modular tem prós e contras. Alguns fabricantes modulares se concentram

em residências de alto padrão e outros em orçamentos menores. É um bom sinal para um

construtor modular lidar com vários fabricantes para que eles possam usar aquele que melhor

se adapta à sua situação de construção. Aqui estão algumas perguntas básicas a serem feitas

ao construtor sobre os fabricantes aos quais são afiliados:

Com quais fabricantes modulares você trabalha?

Quantas casas de cada fabricante você construiu?

Como eles se comparam e quais são suas especialidades?

Você pode construir um design personalizado?

Quanto tempo é o tempo de espera antes de o fabricante abrir um slot para minha casa?

Até que ponto o processo pode ser alterado?

Construção no local

Estamos em alta. Mas agora precisamos pensar nos pequenos detalhes. Quando as residências

modulares são entregues da fábrica, elas normalmente têm apenas 70-90% de

acabamento. Agora é a hora de descobrir quem é o responsável por amarrar as pontas soltas e

