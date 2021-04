Faixa de idade / peso: de bebês a crianças (a faixa varia entre as marcas).

Bolsa de canguru para bebe

Tamanho: tamanho único para a maioria dos usuários.

• Posições de transporte: Varia entre as marcas. Todos têm posições de transporte

eretas frontais, alguns também permitem o transporte nas costas. Não adequado

para transporte de rede / berço.

• Fácil de usar: fácil. O suporte é ajustado para caber no usuário com fivelas e o

bebê é colocado.

• Suporte para bebê: Carrega o bebê em posição ergonômica vertical. Muitos têm

apoio de cabeça para bebês mais novos.

• Suporte para o usuário: distribuição uniforme do peso sobre os ombros. Ombros

acolchoados também podem minimizar os pontos de pressão.

• Prós: Muito popular, fácil de usar e compartilhar com outros usuários.

• Contras: nenhuma posição de transporte de rede / berço.

Portadores estruturados macios (Mei Tais): Os

Mei Tais – também conhecidos como portadores de estilo asiático – são uma forma

tradicional de roupas para bebês que existe há séculos. O Mei Tai consiste em um

painel de tecido retangular ou quadrado com quatro tiras de amarração. Os Mei

Tais modernos combinam o design tradicional testado e comprovado com recursos

atualizados, como acolchoamento de ombro confortável