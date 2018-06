Financiamento de Imóveis

O Sistema Financeiro de Habitação – SFH foi criado pela Lei nº 4.380/64, com o objetivo de propagar uma política habitacional de alcance a todas as classes sociais, principalmente as assalariadas, sem recursos para adquirir um imóvel. Veja com apartamentos em itaquera a venda.

A expressiva queda nas atividades do setor da construção levou o governo a estudar novos mecanismos que pudessem dar uma retomada de crescimento do mercado imobiliário. Assim, nasceu a Lei nº 9.514/97, o chamado SFI – Sistema de Financiamento Imobiliário e que hoje em dia responde pela maior parte dos financiamentos de imóveis. A garantia hipotecária foi substituída pela Alienação Fiduciária do Imóvel.

A Alienação fiduciária é um tipo de financiamento aplicado na comercialização de bens e nesse tipo de contrato, o imóvel é adquirido com recursos da instituição financiadora que tem o domínio sobre ele até que esteja totalmente pago. Enquanto existir dívida, o comprador tem o direito de uso, mas o domínio do bem pertence ao financiador.

Por esse sistema, o mutuário que deixar de honrar sua obrigação financeira poderá vir a perder seu imóvel e ainda que o bem esteja em seu nome, ele só terá o direito de dispor após a quitaçãoda dívida ou de sua transferência.