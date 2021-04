Fique atento a frases como “aprovação condicional” ou “entrega condicional”. Não assine nenhum papel com esses termos.

Santa rita carro repasse

Quando você estiver assinando a papelada final, provavelmente será

bombardeado com ofertas de produtos complementares . Eles variam de vários

produtos de proteção de veículos, como selantes de tintas e estofados,

a seguros de lacunas e garantias estendidas (às vezes chamados de contratos

de serviço). As ofertas geralmente virão com argumentos de venda habilidosos

e pressão para comprar agora.

Antes de fazer isso, você quer fazer sua pesquisa. Em muitos casos, os

produtos podem ser adquiridos fora da concessionária a preços

melhores. Produtos como garantias estendidas podem ser adquiridos de muitos

credores e seguradoras. O mesmo vale para a cobertura de seguro de gap,

que geralmente pode ser fornecida com o restante da cobertura de seguro de

carro que você comprar de uma seguradora de automóveis .

A pressão do tempo virá do desejo do revendedor de incluir os produtos no

financiamento do seu carro. “Isso adicionará apenas alguns dólares por mês ao

seu pagamento”, você será informado. A verdade é que raramente você deseja

financiar esses add-ons. Eles agregam muito valor ao seu veículo, mas

aumentam a relação entre o empréstimo e o valor (LTV) do seu financiamento,

potencialmente colocando você na água.