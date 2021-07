Fogão a gás vs. elétrico: qual aparelho custa mais?

Veja os preços

Os fogões elétricos tendem a ser um pouco mais caros do que os a gás, embora as diferenças

nos custos operacionais variem de acordo com a região.

Como acontece com qualquer outro investimento que você faria em sua casa, a escolha de um

novo fogão envolve pesar tanto o custo inicial de compra quanto o custo operacional de longo

prazo. Os fogões elétricos tendem a ter um preço mais alto – mas não muito. Enquanto os

fogões elétricos médios variam de $ 450 a $ 2.800, os fogões a gás comparáveis variam de $

460 a $ 2.300. Portanto, há uma diferença, mas não é muito dramática. (Se as etiquetas de

preço o deixarem hesitante, certifique-se de verificar nossas dicas para comprar

eletrodomésticos com desconto .)

Os custos operacionais, no entanto, costumam ser diferentes o suficiente para ser um fator

decisivo para muitos. É difícil fazer declarações gerais aqui, porque as taxas de serviços

públicos mudam de estado para estado. Mas, na maioria dos estados, o gás natural custa

menos que a eletricidade e, quando for o caso, um fogão a gás normalmente custa de 10 a 30

por cento menos para operar continuamente.