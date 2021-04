Gastar mais nessas categorias ajudará você a ganhar milhas de cartão de crédito com mais rapidez.

Conseguir um cartão black os melhores jeitos Imperio das Milhas

As milhas do cartão de crédito podem ser retiradas , mesmo depois de

serem adicionadas à sua conta. Por exemplo, se você devolver uma

compra, todas as milhas ganhas nessa compra serão deduzidas de seu

saldo de milhas. Se uma companhia aérea entrar em processo de

falência ou fechar as portas , você também poderá perder suas

milhas. Você também pode perder suas milhas de cartão de crédito se

você cair atrás em seus pagamentos e sua conta já não está em boa

posição .

Infelizmente, você não receberá de volta as milhas perdidas de cartão de

crédito assim que colocar sua conta em dia. Portanto, é especialmente

importante controlar seus pagamentos com cartão de crédito em

qualquer cartão de crédito no qual você tenha acumulado milhas.

Se você estiver economizando milhas de cartão de crédito para uma

viagem que deseja fazer, ou apenas deseja manter em dia as milhas que

acumulou, você pode verificar o saldo de milhas de seu cartão de crédito

em sua fatura mais recente , entrando sua conta de cartão de crédito

online ou ligando para o emissor do cartão de crédito.