Imobiliárias ganham novo fôlego com novo financiamento do Banco Itaú

O sonho da casa própria precisou ser deixado de lado desde que a crise tomou conta do Brasil. No entanto, o cenário está melhorando! Já dá para voltar os olhos para pesquisar se a sua imobiliária Sorocaba tem à disposição o imóvel dos seus sonhos.

Mas, isso está sendo permitido, porque o Itaú Unibanco reduziu a taxa de juros para aqueles que querem comprar, mas precisarão financiar uma parte do valor da casa.

As novas taxas que estão sendo oferecidas pelo banco já estão disponíveis e elas podem ser ainda menores dependendo do perfil do cliente que precisará do financiamento e da forma como ele se relaciona com o Itaú.

Então, se você é um cliente do banco agora basta ir até uma imobiliária, analisar bem o imóvel em questão para ver se ele atende as suas necessidades e expectativas. Depois disso, é só visitar o seu gerente e ver como ele pode te ajudar a fazer com que o sonho da casa própria passe a ser real.