IMÓVEL NA PLANTA

condominio swiss park campinas

Adquirir um condominio Swiss park campinas na planta traz diversas vantagens, como ser mais barato do que imóvel pronto, ter a possibilidade de pagamento parcelado, planejamento antecipado da mudança, valorização possível do imóvel quando da entrega das chaves e possibilidade de adequação do projeto às necessidades do comprador.

No entanto, trata se de um imóvel ainda não erguido e que levará meses para isso, sendo que muitos imprevistos podem ocorrer, como por exemplo: atraso na entrega, problemas relacionados a vícios construtivos, qualidade dos acabamentos, entre outros.

A atividade chamada incorporação imobiliária, é o conjunto de ações voltadas para a promoção, construção e venda, de unidades autônomas, vinculadas à fração ideal. Para as atividades de incorporação imobiliária até o ano de 1964, não haviam regras legais e o mercado era vulnerável e muito perigosa para os investidores.

A figura do incorporador com todas as suas responsabilidades e obrigações, ficou bem definida a partir da criação da Lei 4.591 de 16 de Dezembro de 1964 que disciplina a atividade, além de dispor sobre condomínios em edificações.

Essa lei se mostra atual nos dias de hoje que é considerado o pai da Incorporação no Brasil. A regra básica para as imobiliárias iniciarem a venda de unidades na planta, em lançamento ou em construção, é o registro do Memorial de Incorporação no Cartório de Registro de Imóveis.