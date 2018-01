Infográfico faz com que o seu cliente guarde informações importantes

Como um ser humano é um ser extremamente visual, ele consegue memorizar de forma muito mais fácil uma imagem do que uma frase que alguém disse, porque a imagem consegue atingir um lugarzinho na mente e mesmo que a foto conte com elementos textuais, a pessoa conseguirá lembrar dela.

Dessa forma, fica evidente que o cliente precisa de um infográfico enquanto sua imobiliária Mogi Mirim está no meio de uma negociação com ele, porque com a ajuda desse recurso, ele não só entende como também percebe a importância de cada uma das etapas.

imobiliaria mogi mirim

Sendo assim, o seu cliente consegue digerir todas as informações e assim cada uma delas ficará fresca e isso tende a fazer com que a negociação aconteça mais rapidamente, porque o seu colaborador não precisa ficar abordando a mesma temática diversas vezes, porque ele já entendeu o assunto, pois gravou em sua memória cada uma das imagens usadas.