Jardim tropical: como criar um

O jardim tropical é um dos estilos de jardim que combinam com a maioria das residências e as transformam positivamente lugares mais agradáveis. Quer dicas da imobiliária santo andré para criar um jardim tropical? Então confira:

Características gerais dos jardins tropicais

Os jardins tropicais são construídos com base em plantas de regiões litorâneas. Uma das características dessas plantas é que elas costumam florescer durante o verão e a primavera. Entre suas características, costumam ser coloridas e esteticamente muito bonitas.

As espécies de plantas comumente usadas para criar um jardim tropical

Entre as mais famosas plantas de um jardim tropical, está a Pandanus utilis, uma árvore cujas raízes são visíveis acima do solo e apresenta crescimento lento e prolongado, chegando a cerca de um metro e meio em ambientes com bastante sombras e até mais de dez metros após décadas e muita luz solar. imobiliaria santo andre

Entre as flores, você poderá optar por bromélias, orquídeas e várias outras. Bananeiras e palmeiras também são outros exemplos de árvores para compor o visual do jardim tropical, que reúne uma variedade de várias espécies, simulando exatamente um ambiente natural.

Para criar um jardim tropical planejado e com todas as espécies de acordo com seus gostos, nível de cuidados a serem tomados e o clima, consulte um paisagista – pois essa é a melhor forma de ter um jardim que cresça saudável e sem dispensar tantos cuidados.