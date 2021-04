Mas que tipo de coisas podem afetar essa temperatura, e o que tudo isso significa para a sua cozinha?

Em temperaturas razoáveis, o ar faz um

bom trabalho em manter a água sob

controle, permitindo que apenas

algumas moléculas saltem para cima e

para longe. Mas, com calor suficiente, a

pressão externa do vapor d’água

tentando escapar excederá a do ar

pressionando-o para baixo. As

comportas se abrem e as moléculas de

água saltam rapidamente do estado

líquido para o gasoso .

Essa conversão de água líquida em vapor d’água (vapor)

é o que você vê quando olha para uma

panela de água fervente. Como todos

sabemos, para água pura à pressão

padrão (a pressão do ar que existe ao

nível do mar), a temperatura na qual

isso ocorre é 212 ° F (100 ° C). A massa

nunca amolece. Os ensopados

demoram mais para assar. As

panquecas podem crescer demais e

murchar, só para citar alguns. Vá alto o

suficiente e você não conseguirá nem

mesmo cozinhar vegetais, que precisam

ser aquecidos a pelo menos 183 ° F

para quebrar. Para alguns desses

problemas, principalmente ensopados,

feijão e raízes, uma panela de

pressão pode ser um salva-vidas. Ele

age criando uma vedação à prova de

vapor ao redor da comida. À medida que

a água dentro se aquece e se

transforma em vapor, a pressão dentro

da panela aumenta (porque o vapor

ocupa mais espaço do que a água).