Material para incêndio: produtos do sistema de incêndio de água e diferentes nos extintores de água e de névoa

Equipamento e produtos do sistema de incêndio de água

A água é o meio mais barato, mais importante e mais eficaz para o combate a incêndios, além

de ser amigo do ambiente. Qualquer indústria que lida com líquidos inflamáveis e produtos

químicos deve se concentrar em sistemas de incêndio de água devido à sua importância

indispensável. O funcionamento de qualquer sistema de incêndio à base de água e o seu

desempenho ideal dependem totalmente da presença de um abastecimento de água

adequado. Na Team Work Holding, os nossos especialistas analisam o seu edifício, desenham e

instalam o sistema de incêndio aquático mais adequado, tendo um olhar preciso para os

detalhes.

O que há de diferente nos extintores de água?

Este tipo de extintor vem equipado com um bico de pulverização em vez de um bico de jato, o

que significa que a água é capaz de cobrir uma área de superfície muito maior rapidamente

para apagar o fogo mais rapidamente.

O que há de diferente nos extintores de névoa de água?

Como o nome sugere, esse tipo de extintor vem equipado com um tipo diferente de bico que é

responsável por liberar partículas microscópicas de água extremamente pequenas. Este bico

extintor libera micropartículas que sufocam o fogo e também mantêm a pessoa que usa o

extintor segura, criando uma parede de névoa que ajuda a reduzir a sensação de calor.