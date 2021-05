Mostre a todos em sua casa onde encontrar o gás e a energia desligados.

Sinalização de emergencia comprar Hidrauço

Certifique-se de que as crianças tenham uma maneira de entrar em contato

com você e obter informações como seu endereço e número de telefone.

Ensine as crianças a PARAR, DROP e ROLAR e como ligar para o 911 em caso

de emergência.

Mantenha equipamentos como escadas de emergência (nos quartos do

andar de cima) e extintores prontos, se você precisar deles. Kits de

emergência à prova de fogo também são úteis em cenários como este. Se

um incêndio com graxa começar na sua cozinha, não entre em

pânico. E não use água. Em vez disso, abafe as chamas com uma tampa

pesada ou assadeira, ou use bicarbonato de sódio ou sal para apagar as

chamas. Certifique-se de desligar a energia do fogão ou da fritadeira para

evitar que o fogo cresça.

São necessárias apenas algumas medidas de bom senso para evitar um

incêndio causado por gordura.

• Não deixe sua cozinha sem vigilância.

• Não frite alimentos congelados em óleo.

• Não se apresse em fritar, o óleo precisa aquecer lentamente.

• Mantenha itens inflamáveis como luvas de forno, toalhas e cortinas

longe da área de cozimento.