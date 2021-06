Motivos para alugar casas luxuosa

Aqui estão alguns motivos pelos quais mais pessoas podem optar por alugar em vez de possuir

uma casa:

Sem custos de manutenção. O proprietário é responsável por garantir que a propriedade

esteja em boas condições, enquanto os proprietários devem pagar do próprio bolso por coisas

como reparos no telhado, vazamentos no encanamento e reparos estruturais.

Acesso a centros de fitness, piscinas e outras comodidades. A maioria desses luxos é parte

integrante da vida em um apartamento, mas podem ser despesas importantes e contínuas

para os proprietários.

Juros baixos. Os locatários evitam pagar impostos sobre a propriedade, que são uma parte

inevitável da aquisição de uma casa, e com o aumento do valor das propriedades nas grandes

cidades, os impostos também estão subindo.

Custa menos para se mover. Comprar uma casa significa pagar uma entrada (geralmente 20%

do custo da casa), bem como taxas de inspeção e custos de fechamento. Os locatários

normalmente só precisam de dinheiro em caixa para as taxas de inscrição, depósito e aluguel

