Não confie no “advogado do paciente” e procure um negócio melhor

Os melhores planos de saude doctor clin em porto alegre Allcross

Eles têm muito mais interesse em negociar a dívida do que a agência de cobrança

”, explica ela. Se você está lidando com dívidas superiores a US $ 2.000, vale a

pena contratar um especialista independente em defesa da saúde, acrescenta ela.

Procure um que cobra apenas uma pequena taxa inicial e não mais do que 25 por

cento de qualquer coisa que possa economizar para você.

O “advogado do paciente” designado a você no hospital ou o assistente social da

seguradora pode ser simpático e amigável, mas não está trabalhando para você,

diz O’Leary. “Eles trabalham para aqueles que lucram com o seu caso”, acrescenta

ela. “Sempre tenha isso em mente ao lidar com eles.”

Os pacientes geralmente pensam que as taxas médicas estão definidas, mas,

como qualquer outro negócio, os custos de bens e serviços podem variar

amplamente. “Pesquise o custo de exames, testes, procedimentos,

medicamentos, instalações de enfermagem e centros de imagem antes de

eventos não emergenciais”, diz O’Leary. “O preço de uma ressonância magnética

em um lado da rua principal pode ser $ 500 e $ 2.500 no outro. Os preços dos

cuidados de saúde, via de regra, são arbitrários. Mesmo a farmácia que você

escolher pode fazer a diferença em centenas de dólares anualmente. ” Ela

acrescenta que é importante negociar o preço de tudo com antecedência, antes

de entrar no consultório médico ou no laboratório.