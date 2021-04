Não preciso dizer que crianças com fome são crianças mal- humoradas.

Melhores mochilas de oncinha

Quando temos grandes dias de viagem, sempre tenho alguns

petiscos escondidos na minha mochila para emergências. A

regra de ouro é NÃO CONTE A ELES! Se eles souberem que

você tem biscoitos a bordo, você nunca ouvirá o resto, eles

milagrosamente morrerão de fome 5 minutos após o café da

manhã.

Nunca fico sem água em um ônibus ou trem.

Se o seu filho não gosta da comida local, ele pode ficar

realmente assustado. Coma pizza, ou o que goste, se isso os

deixar felizes e os ajudar a se sentirem mais “em casa”. Eles se

adaptarão mais rapidamente a novos ambientes se tiverem

alguma familiaridade.

Acredito piamente em permanecer saudável por meio de uma

boa dieta e hidratação. Às vezes fica difícil. Estou lutando para

conseguir cálcio para eles na Ásia, os laticínios são raros aqui e

eles não comem as montanhas de verduras que mamãe e papai

passam. Sempre levo multivitaminas infantis para

emergências. Provavelmente me sairia melhor com suplementos

isolados de cálcio ou de ferro ou qualquer outra coisa, mas o

multis servirá por enquanto.